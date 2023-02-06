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Depremde son durum: Gaziantep depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?

Türkiye güne acı bir haber ile uyandı. Yurdumuz Kahramanmaraş merkez üssü olan ve 10 ilimizi vuran büyük bir deprem ile sarsıldı. AFAD saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yaşanan depremin etkisi devam ederken AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Gaziantep depremindeki son durumu, ölü ve yaralı sayısını haberimizde bir araya getirdik. İşte Gaziantep depreminden son dakika haberler...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Gaziantep deprem son dakika: 6 Şubat 2023 Gaziantep depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı? (Ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı?)

    Türkiye art arda yaşanan iki büyük deprem ile sarsıldı. Sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin son durum açıkladı. İşte Gaziantep depreminden son dakika bilgiler...
  • Gaziantep deprem son dakika: 6 Şubat 2023 Gaziantep depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı? (Ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı?)

    KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DEPREM!

    AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. 
  • Gaziantep deprem son dakika: 6 Şubat 2023 Gaziantep depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı? (Ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı?)

    GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
  • Gaziantep deprem son dakika: 6 Şubat 2023 Gaziantep depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı? (Ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı?)

    DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
  • Gaziantep deprem son dakika: 6 Şubat 2023 Gaziantep depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı? (Ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı?)

    GAZİANTEP'TE KAÇ BİNA YIKILDI, ÖLÜ SAYISI KAÇ?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var" dedi.

    Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.

    Artçı depremler tehlikeli olanlardır. Binalar hasar görmüş ve yıkılmamışsa küçük ölçekli artçı depremin binayı yıkma ihtimali yüksektir. Çalışmalarda bu binalarımız ilgili mühendislerimizle tek tek kontrol edilecektir.
  • Gaziantep deprem son dakika: 6 Şubat 2023 Gaziantep depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı? (Ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı?)

    YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLDİ

    Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildi.

    YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.

    Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5. sınıfları bu karar kapsamı dışındadır.

    Bölge ve civar illerdeki üniversite hastanelerimizin acil ve yoğun bakım birimleri vatandaşlarımızın hizmetine açık olup, kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili gerekli tedbirler alınmıştır.

    Bu illerdeki yükseköğretim kurumlarımızın bulunduğu kampüslerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından eğitim öğretime başlanması konusunda ayrıca açıklama yapılacaktır.

    Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkânlarından yararlanmaları sağlanacaktır."
  • Gaziantep deprem son dakika: 6 Şubat 2023 Gaziantep depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı? (Ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı?)

    ANTEP KALESİ DE HASAR GÖRDÜ!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü.

    Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

    Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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