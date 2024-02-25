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        Gaziantep FK, evinde 9 maçtır galip gelemiyor

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 9 maçı kazanamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 11:45 Güncelleme: 25.02.2024 - 11:45
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        Gaziantep FK, evinde 9 maçtır hasret
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        Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini 11. haftada Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra taraftarı önünde MKE Ankaragücü (0-1), Trabzonspor (1-3), Yukatel Adana Demirspor (2-2), Siltaş Yapı Pendikspor (2-2), Fenerbahçe (0-1) , TÜMOSAN Konyaspor (1-1), Mondihome Kayserispor (1-1) ve Yılport Samsunspor (1-1) ile karşılaştı.

        Dün evindeki RAMS Başakşehir maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, böylelikle iç sahada oynadığı son 9 karşılaşmada galibiyete uzanamadı.

        - 6 maç sonra gol atamadı

        RAMS Başakşehir'e 2-0 kaybeden Gaziantep FK, 6 maç sonra bir müsabakayı skor üretemeden tamamladı.

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        Gaziantep FK, son olarak ligin 20. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği maçta gol atamamıştı.

        - Djilobodji cezasını tamamladı

        Ligin 26. haftasında oynanan Yılport Samsunspor maçının son düdüğünün ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve RAMS Başakşehir karşılaşmasında takımını yalnız bırakan takım kaptanı Papy Djilobodji'nin cezası tamamlandı.

        Tecrübeli oyuncu ligin 28. haftasında deplasmanda oynanacak Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

        Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Arda Kızıldağ, Bikel ve Bakata, bir sonraki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç ve Acosta'nın ise tedavileri devam ediyor.

        Gaziantep FK, ligde aldığı 28 puanla 17. sırada ve küme düşme hattında bulunuyor.

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