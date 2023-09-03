Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gaziantep FK - Galatasaray maçı yazar yorumları - Galatasaray Haberleri

        Gaziantep FK - Galatasaray maçı yazar yorumları

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "YANLIŞ PLANLAMA YAPILDI"

        Rıdvan Dilmen: "Tete gibi sol ayaklı sağ kanatlar günümüzde çok popüler. Bu oyuncular içeri çekip orta keser, şut çeker. 20 milyonları bulan maliyetleri var böyle oyuncuların. Tete gibi onlarca oyuncu var, Yunus Akgün'den ne farkı var Tete'nin?

        2

        Rıdvan Dilmen: "Okan hoca skoru alınca belli değişiklikler yaptı. Barış Alper'e çok az şans verildiğini düşünüyorum ve Galatasaray'ın planlamasını çok da doğru bulmuyorum. Bence Galatasaray'ın 2 tane Avrupa standartlarında orta saha ve stoper alması lazımdı. Tete'den Bakambu'dan Zaha'dan, Ziyech'ten önce bunlar yapılmalıydı."

        3

        "GALATASARAY RAHATLAMIŞ"

        Tugay Kerimoğlu: "Şampiyonlar Ligi'ne kalma baskısıyla oynanan diğer maçların aksine rahatlamış bir Galatasaray vardı. Zaman zaman hatalar, zaman zaman doğru işler vardı Galatasaray'da."

        4

        "OKAN HOCA BU TAKIMI NASIL DÜZELTECEK?"

        Osman Şenher/Milliyet: "Gaziantep karşısında dün gece ilk yarıda oynadığı futbol, Şampiyonlar Ligi’ne kalmış bir takıma hiç yakışmadı. Ne yalan söyleyeyim Okan Buruk bu takımı Avrupa’nın bir numaralı kupasındaki maçlara kadar nasıl toparlayacak diye de, içim karardı.

        5

        Osman Şenher/Milliyet: "Sarı-kırmızılıların en büyük handikapı, rakiplerin yan toplarda yarattıkları tehlikelerden meydana geliyor. Rahat rahat Galatasaray defansı içinde topa kafa vurabiliyorlar. Okan Buruk 20 gün içinde buna bir çare bulmazsa, Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih maçlarında takımının canı çok yanar."

        6

        "GALATASARAY ÇOĞU MAÇI RAHAT KAZANIR"

        Ercan Taner/Sözcü: "Galatasaray, bu ligde, pek çok takım karşısında rahat kazanır. Bu takıma Zaha ve Ziyech dahil olduğunda, bizim ligin üstünde bir 11 izleyeceğiz. Şu an için Galatasaray'da savunmanın arkasına atılan toplar ve basit bireysel hatalar, problem olarak gözüküyor."

        7

        "KEREM HERKESİ UTANDIRDI"

        Levent Tüzemen/Sabah: "Galatsaaray'ın değeri Kerem Aktürkoğlu'na laf söyleyenler hatta ağır eleştiride bulunanlar utandı mı acaba? Çünkü o Kerem, Galatasaray'ın saha içindeki en çalışkanıydı, kazanma duygusunu bir saniye bile kaybetmeden kalbiyle mücadele etti ve ikisi sayılmayan 3 tane kaliteli gol attı, mükemmel anlaştığı Icardi'ye de gol attırdı."

        8

        Levent Tüzemen/Sabah: "Icardi'nin kazandığı ve gole çevirdiği penaltının pozisyonunu yine Kerem rakipten çaldığı topla hazırladı. Galataray taraftarı, Kerem'e sahip çıkmalı ve en ufak pas hatasında tepki koymamalı, aksine genç yıldıza destek vermeli."

        9

        "TETE'YE NASIL SABRETTİ?"

        Ömer Üründül/Sabah: "Galatasaray rahat bir oyunla 3 puanı kazandı. Ama bir gerçek var ki Galatasaray iyi futbol oynamıyor. Takımın dinamosu Torreira bile dün etkili değildi. Tete ve İcardi hiç defans yapmayınca, orta sahada da etkili pres olmayınca dar kadrolu lige kötü başlangıç yapan Gaziantep 2. golü yiyene kadar zaman zaman Galatasaray'ı zorladı."

        10

        Ömer Üründül/Sabah: "Bence sahanın en iyisi Kerem Aktürkoğlu'ydu. Başta Boey olmak üzere geri 4'lü görevini kusursuza yakın yaptı. Benim bir anlamadığım konu ise sürekli top kaybeden hiçbir önemli aksiyonda bulunamayan geriye de hiç yardım etmeyen Tete'ye, Okan Buruk nasıl 62 dakika sabretti."

        11

        "G.SARAY TOPARLANMALI"

        Erman Toroğlu/Sabah: "Oynanan sahalara bakın çok güzel bakla, balkabağı ve patates yetişir. Futbol da güzel sahada oynanır. Futbolculara tonla para veriyorsunuz ve bu sahalara mecbur bırakıyorsunuz."

        12

        Erman Toroğlu/Sabah: "Galatasaray'ın daha bir toparlanması gerekir. Şimdi diyecekler ki, 'Milli maç arası var.' Düzeldiler, düzeldiler. Eğer olmazsa bu sefer de diyecekler ki, "Milli takımlara çok oyuncu verdik, ya sakat geldiler ya da yorgun." Bahane hazır. İnsanlar güzel futbol seyretmek istiyorlar, bunun için de maçlara gidiyorlar. Hoş, üç büyükler ve Trabzonspor dışındaki takımlarda maçlara giden seyirci az."

        13

        "KEREM'İN ICARDI İLE BAĞI"

        Uğur Meleke/Hürriyet: "Galatasaray'da dünün yıldızı Kerem Aktürkoğlu’na ayrı bir parantez açmak lazım elbette. 2. dakikada bir gol attı, sayılmadı. 5’te aynı golü bir daha attı. 64’te Mauro Icardi’ye adeta bir Icardi asisti yaptı. 75’te bir gol daha attı, bu kez de el nedeniyle iptal oldu. Kerem’in özellikle Icardi ile kurduğu özel bağ, Şampiyonlar Ligi grup maçları öncesi Türk futbolu için heyecan verici."

        14

        "ICERDI&KEREM ORGANİZASYONU"

        İbrahim Yıldız/Habertürk: "Galatasaray, iki Kerem’in yüksek performansı ve Icardi gibi usta bir golcünün etkinliği ile sahanın üstün tarafıydı. Avrupa Kupası maçı sonrası beklenen yorgunluk yerine coşkulu bir oyun izledik. Sürekli golü düşünen, hızlı oynayan, kanatları iyi kullanın Sarı- Kırmızılılara adına Gaziantep kolay bir rakipti açıkçası."

        15
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        5 bölgede birden sağanak var!
        5 bölgede birden sağanak var!
        Güneş'in ilk 11'i!
        Güneş'in ilk 11'i!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Denizli'de feci kaza
        Denizli'de feci kaza
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        Bakanlık açıkladı
        Bakanlık açıkladı
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi