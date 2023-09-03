Gaziantep FK - Galatasaray maçı yazar yorumları

Ömer Üründül/Sabah: "Bence sahanın en iyisi Kerem Aktürkoğlu'ydu. Başta Boey olmak üzere geri 4'lü görevini kusursuza yakın yaptı. Benim bir anlamadığım konu ise sürekli top kaybeden hiçbir önemli aksiyonda bulunamayan geriye de hiç yardım etmeyen Tete'ye, Okan Buruk nasıl 62 dakika sabretti."

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Erman Toroğlu/Sabah: "Galatasaray'ın daha bir toparlanması gerekir. Şimdi diyecekler ki, 'Milli maç arası var.' Düzeldiler, düzeldiler. Eğer olmazsa bu sefer de diyecekler ki, "Milli takımlara çok oyuncu verdik, ya sakat geldiler ya da yorgun." Bahane hazır. İnsanlar güzel futbol seyretmek istiyorlar, bunun için de maçlara gidiyorlar. Hoş, üç büyükler ve Trabzonspor dışındaki takımlarda maçlara giden seyirci az."