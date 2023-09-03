Gaziantep FK - Galatasaray maçı yazar yorumları
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
"YANLIŞ PLANLAMA YAPILDI"
Rıdvan Dilmen: "Tete gibi sol ayaklı sağ kanatlar günümüzde çok popüler. Bu oyuncular içeri çekip orta keser, şut çeker. 20 milyonları bulan maliyetleri var böyle oyuncuların. Tete gibi onlarca oyuncu var, Yunus Akgün'den ne farkı var Tete'nin?
Rıdvan Dilmen: "Okan hoca skoru alınca belli değişiklikler yaptı. Barış Alper'e çok az şans verildiğini düşünüyorum ve Galatasaray'ın planlamasını çok da doğru bulmuyorum. Bence Galatasaray'ın 2 tane Avrupa standartlarında orta saha ve stoper alması lazımdı. Tete'den Bakambu'dan Zaha'dan, Ziyech'ten önce bunlar yapılmalıydı."
"GALATASARAY RAHATLAMIŞ"
Tugay Kerimoğlu: "Şampiyonlar Ligi'ne kalma baskısıyla oynanan diğer maçların aksine rahatlamış bir Galatasaray vardı. Zaman zaman hatalar, zaman zaman doğru işler vardı Galatasaray'da."
"OKAN HOCA BU TAKIMI NASIL DÜZELTECEK?"
Osman Şenher/Milliyet: "Gaziantep karşısında dün gece ilk yarıda oynadığı futbol, Şampiyonlar Ligi’ne kalmış bir takıma hiç yakışmadı. Ne yalan söyleyeyim Okan Buruk bu takımı Avrupa’nın bir numaralı kupasındaki maçlara kadar nasıl toparlayacak diye de, içim karardı.
Osman Şenher/Milliyet: "Sarı-kırmızılıların en büyük handikapı, rakiplerin yan toplarda yarattıkları tehlikelerden meydana geliyor. Rahat rahat Galatasaray defansı içinde topa kafa vurabiliyorlar. Okan Buruk 20 gün içinde buna bir çare bulmazsa, Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih maçlarında takımının canı çok yanar."
"GALATASARAY ÇOĞU MAÇI RAHAT KAZANIR"
Ercan Taner/Sözcü: "Galatasaray, bu ligde, pek çok takım karşısında rahat kazanır. Bu takıma Zaha ve Ziyech dahil olduğunda, bizim ligin üstünde bir 11 izleyeceğiz. Şu an için Galatasaray'da savunmanın arkasına atılan toplar ve basit bireysel hatalar, problem olarak gözüküyor."
"KEREM HERKESİ UTANDIRDI"
Levent Tüzemen/Sabah: "Galatsaaray'ın değeri Kerem Aktürkoğlu'na laf söyleyenler hatta ağır eleştiride bulunanlar utandı mı acaba? Çünkü o Kerem, Galatasaray'ın saha içindeki en çalışkanıydı, kazanma duygusunu bir saniye bile kaybetmeden kalbiyle mücadele etti ve ikisi sayılmayan 3 tane kaliteli gol attı, mükemmel anlaştığı Icardi'ye de gol attırdı."
Levent Tüzemen/Sabah: "Icardi'nin kazandığı ve gole çevirdiği penaltının pozisyonunu yine Kerem rakipten çaldığı topla hazırladı. Galataray taraftarı, Kerem'e sahip çıkmalı ve en ufak pas hatasında tepki koymamalı, aksine genç yıldıza destek vermeli."
"TETE'YE NASIL SABRETTİ?"
Ömer Üründül/Sabah: "Galatasaray rahat bir oyunla 3 puanı kazandı. Ama bir gerçek var ki Galatasaray iyi futbol oynamıyor. Takımın dinamosu Torreira bile dün etkili değildi. Tete ve İcardi hiç defans yapmayınca, orta sahada da etkili pres olmayınca dar kadrolu lige kötü başlangıç yapan Gaziantep 2. golü yiyene kadar zaman zaman Galatasaray'ı zorladı."
Ömer Üründül/Sabah: "Bence sahanın en iyisi Kerem Aktürkoğlu'ydu. Başta Boey olmak üzere geri 4'lü görevini kusursuza yakın yaptı. Benim bir anlamadığım konu ise sürekli top kaybeden hiçbir önemli aksiyonda bulunamayan geriye de hiç yardım etmeyen Tete'ye, Okan Buruk nasıl 62 dakika sabretti."
"G.SARAY TOPARLANMALI"
Erman Toroğlu/Sabah: "Oynanan sahalara bakın çok güzel bakla, balkabağı ve patates yetişir. Futbol da güzel sahada oynanır. Futbolculara tonla para veriyorsunuz ve bu sahalara mecbur bırakıyorsunuz."
Erman Toroğlu/Sabah: "Galatasaray'ın daha bir toparlanması gerekir. Şimdi diyecekler ki, 'Milli maç arası var.' Düzeldiler, düzeldiler. Eğer olmazsa bu sefer de diyecekler ki, "Milli takımlara çok oyuncu verdik, ya sakat geldiler ya da yorgun." Bahane hazır. İnsanlar güzel futbol seyretmek istiyorlar, bunun için de maçlara gidiyorlar. Hoş, üç büyükler ve Trabzonspor dışındaki takımlarda maçlara giden seyirci az."
"KEREM'İN ICARDI İLE BAĞI"
Uğur Meleke/Hürriyet: "Galatasaray'da dünün yıldızı Kerem Aktürkoğlu’na ayrı bir parantez açmak lazım elbette. 2. dakikada bir gol attı, sayılmadı. 5’te aynı golü bir daha attı. 64’te Mauro Icardi’ye adeta bir Icardi asisti yaptı. 75’te bir gol daha attı, bu kez de el nedeniyle iptal oldu. Kerem’in özellikle Icardi ile kurduğu özel bağ, Şampiyonlar Ligi grup maçları öncesi Türk futbolu için heyecan verici."
"ICERDI&KEREM ORGANİZASYONU"
İbrahim Yıldız/Habertürk: "Galatasaray, iki Kerem’in yüksek performansı ve Icardi gibi usta bir golcünün etkinliği ile sahanın üstün tarafıydı. Avrupa Kupası maçı sonrası beklenen yorgunluk yerine coşkulu bir oyun izledik. Sürekli golü düşünen, hızlı oynayan, kanatları iyi kullanın Sarı- Kırmızılılara adına Gaziantep kolay bir rakipti açıkçası."