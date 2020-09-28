Bu sezon Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Gaziantep Futbol Kulübü, son iki sezonda çıktığı 11 maçta uzatma dakikalarında yediği ve attığı gollerle izleyicilerine heyecanlı dakikalar yaşattı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, geçen sezon ilk kez çıktığı Süper Lig'i 46 puanla 8. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

Geride kalan 3 haftada sadece 2 puan toplayabilen Gaziantep FK'nin maçları incelendiğinde uzatma dakikaları heyecanlı maçların ortaya çıktığı görülüyor. Geçen sezon 9 lig maçının uzatmalarda gol sesi çıkan Gaziantep FK'nin bu sezon puanlar aldığı 2 haftasında da skoru son dakika golleri belirledi.

Geçen hafta konuk ettiği Fatih Karagümrük karşısında son dakikalara 2-1 üstünlükle giren kırmızı-siyahlı ekip, maçın son düdüğüne 1 dakikadan az bir süre kala yediği golle galibiyeti kaçırdı ve 1 puana razı oldu.

Bu hafta ise Göztepe'ye konuk olan ve 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada 2-1 geriye düşen Gaziantep FK, 90+1. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1 puana ulaştı.

"SON DAKİKA GOLÜYLE ÜZÜLMEK DE SEVİNMEK DE FUTBOLUN GERÇEKLERİ"

Gaziantep FK Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine, önceki hafta Fatih Karagümrük maçında 3 puanı hak eden taraf olmalarına rağmen son dakika golüyle yıkılıp beraberlikle yetinmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Geçen hafta ise Göztepe karşısında son dakika golüyle oyuna ortak olduklarını anlatan Büyükekşi, "Henüz ligin başındayız ve şu an hedeflediğimiz noktalarda değiliz. Son dakika golüyle üzülmek de sevinmek de futbolun gerçekleri. Kısa zamanda toparlanıp gerçek gücümüze kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.

SON 2 SEZONDA GAZİANTEP EKİBİNİN 11 MAÇINDA UZATMALARDA GOL ATILDI

Kırmızı-siyahlıların son 2 sezonda Süper Lig'deki 11 maçında uzatma dakikalarında gol oldu.

Gaziantep FK'nin uzatma dakikalarındaki gollü maçları ise şöyle: