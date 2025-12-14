Habertürk
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan istifa açıklaması!

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan istifa açıklaması!

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı

        Giriş: 14.12.2025 - 17:25 Güncelleme: 14.12.2025 - 17:25
        Burak Yılmaz'dan istifa açıklaması!
        Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig’de ilk devrenin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

        Burak Yılmaz, maçın ardından flaş röportajda, "Açıkçası bizim adımıza utanç verici bir maç oldu. Göztepe tipik galibiyetini aldı. Hiçbir şey yapmadan, uzun toplarla, kornerden attıkları golle galip geldiler. Göztepe'ye saygı duymak lazım böyle galip geliyorlar ve çok başarılılar. Bu onların tarzı. Saygı duymak lazım. Penaltıyı kaçırdık, eksik falan umurumda değil. Bizim için çok büyük hayal kırıklığı." demişti.

