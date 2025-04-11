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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: Araç alev topuna döndü! Feci kazada 2 can kaybı var! - Son dakika korkunç kaza! | Son dakika haberleri

        Araç alev topuna döndü! Feci kazada 2 can kaybı var!

        Gaziantep'te bir otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan birinin alev topuna döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:16 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:16
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        Araç alev topuna döndü! 2 can kaybı var!
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra yol kenarına savrulan hafif ticari araç alev topuna döndü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, İslahiye-Kilis karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil ile yine sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpışma sonrası otomobil hurda yığınına dönerken yol kenarına savrulan hafif ticari araç ise alev topuna döndü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin değerlendirmelerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan 2 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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