Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra yol kenarına savrulan hafif ticari araç alev topuna döndü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, İslahiye-Kilis karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil ile yine sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışma sonrası otomobil hurda yığınına dönerken yol kenarına savrulan hafif ticari araç ise alev topuna döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin değerlendirmelerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan 2 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.