        Gaziantep haberleri: Kahreden kaza! Torununa çarptı! | Son dakika haberleri

        Kahreden kaza! Torununa çarptı!

        Gaziantep'te yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Olayda dedesinin geri manevra yaptığı aracın altında kalan 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 12:42
        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde dedesinin geri manevra yaptığı aracın altında kalan 1,5 yaşındaki bebek, olay yerinde hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Yavuzeli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, dede S.V.A. evinin bahçesinde aracındaki malzemeleri indirdikten sonra aracını geri almak isterken, aracın arkasında bulunan 1,5 yaşındaki torunu Naime Avcı’yı fark etmeyerek çarptı.

        Aracın altında kalan bebek ağır yaralanırken durumu fark eden dede ve diğer aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde 1,5 yaşındaki küçük Naime'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Aşağıkekliktepe Mahallesi’nde defnedildi.

        Olay sonrası gözaltına alınan dede S.V.A., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Roma'da mutlu son
        Sibel Kekilli evlendi
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?
