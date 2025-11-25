Habertürk
        Gaziantep haberleri: Zehra'nın katil kocası eve böyle geldi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Zehra'nın katil kocası eve böyle geldi!

        Gaziantep'te, bir süredir ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası 48 yaşındaki Recep Özkan tarafından silahla vurulan 45 yaşındaki Zehra Özkan hayatını kaybetti. Katil zanlısının olay öncesi eve giriş anı ise bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından kaçan Özkan, polis ekiplerince silahla vurulduktan sonra yakalandı. Hastaneye kaldırılan zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 13:51 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:15
        Zehra'nın katil kocası eve böyle geldi!
        Gaziantep'te kadın cinayeti, sabah saatlerinde Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, Zehra Özkan (45) şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı kocası Recep Özkan (48) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

        ÜÇ ÇOCUK ANNESİNİ VURDU

        İHA'daki habere göre üç çocuk annesi kadın, daha sonrasında Nizip ilçesinde amcasının evinde yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde eve gelen koca Recep Özkan, boşanma aşamasındaki karısını silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        KATİL ZANLISININ GELİŞİ KAMERADA

        Katil zanlısının cinayet öncesi eve giriş anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken olayı anlatan Zehra Özkan'ın amcası Abdullah Alkan, "Uzaklaştırma kararı var ve hala devam ediyor. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelmiş. Geldiğini biz görmedik. Fırsat kollayıp binaya girmiş. Üst kata çıkmış ve gelinimi tehdit ettikten sonra da yeğenim olan eşine silahla ateş etmiş" ifadelerini kullandı.

        KATİL KOCA VURULARAK YAKALANDI

        Olay sonrası kaçan katil zanlısı koca, polis ekiplerince silahla vurulduktan sonra yakalandı. Hastaneye kaldırılan zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        #gaziantep
        #Son dakika haberler
