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Kalyon Konteyner Kent, 3 bin depremzedeye yuva oldu (2)- Yeniden

DHA

Kalyon Konteyner Kent, 3 bin depremzedeye yuva oldu (2)- Yeniden


Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde en çok hasar gören bölgelerden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan 'Kalyon Konteyner Kent' 3 bin depremzedeye yuva oldu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki depremin ardından inşaatına başlanan ve 10 günde tamamlanıp 20 Şubat'ta depremzedeleri ağırlamaya başlayan 'Kalyon Konteyner Kent'te 3 bin kişi kalıyor. 52 bin metrekarelik alana kurulan konteyner kentte; anaokulu, ilkokul, ortaokul, 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, sosyal giyim ve sosyal gıda marketleri, kuaför, berber, kütüphane, bilim ve teknoloji merkezinin yanı sıra; revir, kadınlar hamamı da bulunuyor. Konteyner kentte ayrıca; çamaşırhane, mutfak, yemekhane mescit, idari ofisler ve saatlik 1000 ekmek üretme kapasiteli fırın ile su arıtma cihazları da var.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi yönetimi de konteyner kentte depremzedelere yönelik birçok proje gerçekleştiriyor. Üniversite bünyesinden psikolog, klinik psikolog ve doktorlardan oluşan uzman ekip, 'Umut' adı verilen Psikolojik Destek Merkezi'nde depremzedelere yardımcı oluyor. Ayrıca aileler, çocuklar ve gençlere birçok farklı alanda kurslar veriliyor. 'Mutluluk Çadırı' projesiyle de sabah yürüyüşünden, psikoloji sohbetlerine, sinema gösterimlerimden, gençlik saatine ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler sunan günlük programlar sunuluyor.
GAZETECİLERE PROJELER ANLATILDI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından, 20 Şubat'tan bu yana depremzedeleri ağırlayan konteyner kente gazeteciler gezdirilip projeler anlattı. Ayrıca '4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü' nedeniyle üniversitede görevli akademisyenler ve idari personel depremzede çocuklarla birlikte kedi ve köpeklere yuva yapıp, konteyner kentin çeşitli noktalarına bıraktı.
'10 GÜNDE TAMAMLADIK'
Kalyon Konteyner Kent İslahiye Proje Müdürü Ecdat Aykılıç, Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun talimatıyla çalışmalara başladıklarını ve insanların tüm ihtiyaçlarının detaylıca düşünülüp tasarlandığını anlatarak, "10 Şubat tarihinde başladık, 10 günde bitirme sözüyle 20 Şubat'ta da yerleşime başladık. 483 yerleşim alanı ve 3 bin kişiye hizmet edecek kapasitede bir kent. Bunun içerisinde 1500 metrekare yemekhane, saatte 1000 ekmek kapasiteli ekmek fırını bulunuyor. Okullar için ve kadınlara yönelik hamamlar için de konteynerler kuruldu. Burada ana amaç, 10 gün içerisinde insanları bir yere yerleştirebilmekti. Çünkü çok ciddi bir problem vardı, havalar soğuktu, insanlar zor durumdaydı. Gece gündüz çalışarak, hiçbir maliyete bakmadan yaptık. 3 makineyle yapılacak işi 10 makineyle, 100 kişiyle yapılacak işi 500 kişiyle yaptık. 10 günde tamamladığımız için gurur duyduk. Konteyner kentinin enerji ihtiyacı da yine Kalyon Holding tarafından kurulan güneş enerji panelleriyle sağlanıyor. İnsanların ihtiyaçlarına cevap verecek her şeyi düşündük" dedi.
'17 AYRI PROJE YÜRÜTÜYORUZ'
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise depremin ilk gününden itibaren depremzedelere hizmet vermeye başladıklarını ifade ederek, eğitimden sosyal faaliyetlere kadar, üniversite olarak ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Dereli, özellikle çocuklara yönelik birçok proje yaptıklarını belirterek, "En önemli faaliyetlerimizden birisi, Psikoloji bölümünün liderliğinde yapılan psikososyal çadırlarımız. Ayrıca depremzedelerimizin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için kooperatifçilik yaklaşımıyla üreterek 'İyileşiyorum', programını başlattık. Burada mesleki eğitimler veriyoruz. Sepet, konserve gibi üretimleri öğretiyoruz ve bunların pazarlanmasıyla ilgili eğitimler veriyoruz. Yine sınava hazırlanan öğrencilerimize destek veriyoruz. Tabi eğitimlerimiz bunlarla sınırlı değil, 17 ayrı proje yürütüyoruz şu anda. Bunların en önemlilerinden biri, depremzedelere yönelik protez üretim çalışması yapıyoruz. Ayrıca İslahiye ve Adıyaman'da da hizmet veriyoruz. Üniversite olarak depremzedelere yardımcı olmak adına her türlü çabayı gösteriyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-04-05 17:59:57

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