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        Minibüste, 24 kilo skunk ele geçirildi

        GAZİANTEP'te,şüphe üzerine durdurulan minibüste, 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 09:55 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:00
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        Minibüste, 24 kilo skunk ele geçirildi
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        GAZİANTEP'te,şüphe üzerine durdurulan minibüste, 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde, şüpheli olduğu değerlendirilen minibüsü durdurup arama yaptı. Minibüsün koltuğunun altında 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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