Gaziantep'te 245 sikke ele geçirildi
GAZİANTEP'tejandarmaekiplerince düzenlenen operasyonda, 245 sikke ele geçirildi.
Giriş: 08.10.2023 - 14:55 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:00
GAZİANTEP'tejandarmaekiplerince düzenlenen operasyonda, 245 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmak isteyen kişiyi tespit edip, adresine operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alırken, evdeki aramalarda 245 sikke ele geçirildi. Sikkeler İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.