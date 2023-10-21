Şanlıurfa'daki kazada ölen 5 kişinin cenazesi, memleketleri Diyarbakır'a gönderildi (2)
3KİŞİTUTUKLANDI
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yolcu minibüsünün yol kenarında park halindeki Karayolları'na ait kamyona arkadan çarptığı ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Necati D., kamyon sürücüsü Çetin K. ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görevli Mahmut Ö., Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.