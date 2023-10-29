Gaziantep'te otomobilde 78 kilo skunk ele geçirildi
GAZİANTEP'teşüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 78 kilo 50 gram skunk ele geçirildi; gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
GAZİANTEP'teşüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 78 kilo 50 gram skunk ele geçirildi; gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde eğitimli köpekle arama yaptı. Aramada çuvallar içerisinde 78 kilo 50 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ
2023-10-29 11:30:48