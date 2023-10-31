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        Gaziantep'te 11 katlı bina için yıkım işlemi

        GAZİANTEP'te6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan 11 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:50 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:55
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        Gaziantep'te 11 katlı bina için yıkım işlemi
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        GAZİANTEP'te6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan 11 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan 11 katlı Gökkuşağı Apartmanı'nın yıkımı, gerçekleştirildi. Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'ndaki bina, kolon ve kirişlerinin iş makineleri ile zayıflatılmasının ardından saniyeler içinde yıkıldı. Ortalığı toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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