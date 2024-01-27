Gaziantep'te 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi, 2 gözaltı
GAZİANTEP'te, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir evde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, İ.A. ve S.D. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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