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        Gaziantep'te 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi, 2 gözaltı

        GAZİANTEP'te, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:35
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        Gaziantep'te 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi, 2 gözaltı
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        GAZİANTEP'te, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir evde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, İ.A. ve S.D. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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