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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşi ve 2 kayınbiraderini öldüren kişi intihar etti

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşi ve 2 kayınbiraderini öldüren, kızı ve baldızını yaralayan zanlı intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:11
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşi ve 2 kayınbiraderini öldüren kişi intihar etti
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşi ve 2 kayınbiraderini öldüren, kızı ve baldızını yaralayan zanlı intihar etti.

        Tır şoförü Halil Çağlar (47), bir süre önce evi terk ederek ailesinin yanına taşınan eşi Yüksel Çağlar ile görüşmek üzere Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta eve gitti.

        Burada tartışma çıkması üzerine Halil Çağlar, tabancayla eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı öldürdü.

        Halil Çağlar, kızı Nimet ile baldızı Adile Oymak'ı da yaraladı. Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerinden 27 APP 441 plakalı otomobiliyle kaçan zanlı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla aracında intihar etti.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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