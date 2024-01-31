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        Elektrik ustası, kaldığı konteynerde çıkan yangında öldü

        GAZİANTEP'te bir inşaat firmasında elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan (31), kaldığı konteynerde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:20
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        Elektrik ustası, kaldığı konteynerde çıkan yangında öldü
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        GAZİANTEP'te bir inşaat firmasında elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan (31), kaldığı konteynerde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Burç Mahallesi'nde gece saatlerinde, inşaat alanıdaki konteynerde çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında inşaat firmasında elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Arslan'ın çalışmak için Diyarbakır'dan Gaziantep'e geldiği, cenazesinin yakınları tarafından alınacağı belirtildi. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ileri sürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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