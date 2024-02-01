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        Devrilen TIR´dan yola dökülen gübre çuvallarına 2 otomobil çarptı: 1 yaralı

        GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkan gübre yüklü TIR, yan yatarak devrildi. Tonlarca gübre yola savrulurken, aynı yöne ilerleyen 2 otomobil TIR´dan yola dökülen gübre çuvallarına çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 23:48 Güncelleme: 01.02.2024 - 23:50
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        Devrilen TIR´dan yola dökülen gübre çuvallarına 2 otomobil çarptı: 1 yaralı
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        GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkan gübre yüklü TIR, yan yatarak devrildi. Tonlarca gübre yola savrulurken, aynı yöne ilerleyen 2 otomobil TIR´dan yola dökülen gübre çuvallarına çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, geç saatlerde Nurdağı-Gaziantep karayolunun 12´nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen İsmail D. (55) yönetimindeki 47 AAK 178 plakalı gübre yüklü TIR, Çakmak Mahallesi mevkisine geldiğinde sürücüsünün kontrolünde çıkarak devrildi. TIR´ın devrilmesi ile tonlarca gübre yola savruldu. Aynı yöne ilerleyen Mehmet Vahit A. (42) idaresindeki 27 ADF 075 plakalı otomobil ile Murat S. (51) yönetimindeki 63 AS 282 plakalı otomobil gübre çuvallarına çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Emre T. (47) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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