Gaziantep'teki kazada ölen 9 kişi, yan yana toprağa verildi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 8’i kadın, 9 kişi, kırsal Yeşilyurt Mahallesi’nde yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ağabey Mahallesi’nde meydana geldi. İslahiye’den Hatay yönüne giden Mehmet G.,’nin kullandığı 27 AJT 349 plakalı beton mikseri ile Latif Örs’ün kullandığı 27 K 5127 plakalı yolcu minibüsü, kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen ve içerisinde 19 kişi bulunan minibüs şarampole devrildi. Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan 1’i daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerden, Şükrü Sağlam’ın (71) çiftçi, Rakibe Erinemez (32) ve Hatice Gönen’in (44) ev kadını, Sena Taşkın (18), Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), ve Sibel Sağlam’ın (18) lise öğrencisi oldukları belirtildi.

Dün olay yerinde incelemelerde bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yapılan ilk tespitlere göre beton mikserinin karşı şeride geçip köy minibüsüne çarptığını söyledi. Ekipler aracın hızı ve tekerlek izleri üzerindeki araştırmalarını sürdürürken, Vali Çeber, ilk kanaatin TIR’ın oldukça hızlı olduğu yönünde olduğunu ifade etti.

SULTAN OKUL BİRİNCİSİYMİŞ, SENA’NIN İKİZ KARDEŞİ HASTANEDE

Kazada yaşamını yitiren öğrencilerin tamamının Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencisi olduğu ve İslahiye Devlet Hastanesi’nde staj yaptıkları öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden Sultan Erinmez’in okul birincisi olduğu öğrenilirken, Sena Taşkın’ın ikiz kardeşi Sude’nin da aynı kazada yaralandığı öğrenildi. Hatice Gönen’in ise 2 engelli çocuğunun olduğu ve onlara baktığı bildirildi.

YANYANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren 9 kişi için ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle meydanında helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı alana geçildi. Ölenlerin yakınları törende tabutlara kapanarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından 9 kişi Yeşilyurt Mezarlığı’nda toprağa verildi.