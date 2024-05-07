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        Gaziantep'te "Anne Ölümlerini Önleme Sempozyumu" yapıldı

        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde "Anne Ölümlerini Önleme Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:26
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        Gaziantep'te "Anne Ölümlerini Önleme Sempozyumu" yapıldı
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        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde "Anne Ölümlerini Önleme Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Perinatoloji ve Riskli Gebelikler Derneğinin desteğiyle hastanenin konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin birçok bölgesinden çok sayıda akademisyen ve uzman katıldı.

        Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, açılıştaki konuşmasında, kadın doğum ve perinatoloji kliniklerinin riskli gebeliklerin yoğun şekilde yönetildiği bir merkez olduğunu belirtti.

        Kliniklerde asistanlara eğitim verdiklerini anlatan Çetinkünar, "Bölgemiz için önemli olan bilimsel bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan ötürü çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Program koordinatörü Gaziantep Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Selcan Sınacı ise dünya ve Türkiye'de anne ölümlerinin en sık sebeplerinden birinin hipertansiyon olduğunun altını çizdi.

        Gebeliğin hipertansif hastalıklarının anne ve bebek için ölümcül sonuçlar doğurabildiğini vurgulayan Sınacı, "Bu nedenle hipertansiyonu olan bir gebe mutlaka yakın takip edilmeli ve riskli gebelik uzmanları tarafından değerlendirmelidir." açıklamasında bulundu.

        Anne ölümlerinin en çok sebeplerinden olan kanama durumunda yapılması gereken medikal ve cerrahi yöntemlerin ele alındığını sempozyumda, asistan hekimlere ise söz konusu yöntemler uygulamalı şekilde gösterildi.

        Konuşmaların ardından anne ölümlerinin azaltılması için katılımcılara öneriler sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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