Gaziantep'teki kazada ölen 9 kişi yan yana toprağa verildi; 1 sürücü tutuklandı (2)
BETONMİKSERİ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazada minibüsle çarpışan beton mikserinin sürücüsü Mehmet Göğüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BETONMİKSERİ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazada minibüsle çarpışan beton mikserinin sürücüsü Mehmet Göğüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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