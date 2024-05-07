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        Gaziantep'teki kazada ölen 9 kişi yan yana toprağa verildi; 1 sürücü tutuklandı (2)

        BETONMİKSERİ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazada minibüsle çarpışan beton mikserinin sürücüsü Mehmet Göğüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:50
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        Gaziantep'teki kazada ölen 9 kişi yan yana toprağa verildi; 1 sürücü tutuklandı (2)
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        BETONMİKSERİ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazada minibüsle çarpışan beton mikserinin sürücüsü Mehmet Göğüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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