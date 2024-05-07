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Gaziantep'inİslahiye ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazada minibüsle çarpışan beton mikserinin sürücüsü Mehmet Göğüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'inİslahiye ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazada minibüsle çarpışan beton mikserinin sürücüsü Mehmet Göğüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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