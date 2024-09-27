İnşaat işçisinin öldüğü vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı

GAZİANTEP’te, inşaatta çalışırken, üzerine kamyon üstü vincin kopan bomunun düştüğü inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un (20) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Narlıtepe Mahallesi’nde çarşamba günü Furkan Bozkurt, apartman inşaatında çalıştığı sırada üzerine kamyon üstü vincin kopan bomu düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Furkan Bozkurt’un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Bozkurt’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verilirken, polis olayla ilgili vinç operatörü ile inşaattan sorumlu 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve M.M., olayda ihmali bulunduğu belirlenerek nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.