Ağır hasarlı binada 2'nci kattan düşüp öldü

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, 6 katlı boş binanın 2’nci katından düşen Ali Yıldırım (69), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Derviş Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali Yıldırım, depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı apartmana çıktı. Yıldırım, ikinci katta dolaşırken bir anda dengesini kaybedip düştü. Gürültüye koşan mahalleli, yerde yatan Yıldırım’ı görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, yaralı Yıldırım'ı ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Yıldırım, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Ali Yıldırım’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.