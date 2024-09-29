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        Ağır hasarlı binada 2'nci kattan düşüp öldü

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 katlı boş binanın 2'nci katından düşen Ali Yıldırım (69), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:45
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        Ağır hasarlı binada 2'nci kattan düşüp öldü
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, 6 katlı boş binanın 2’nci katından düşen Ali Yıldırım (69), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Derviş Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali Yıldırım, depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı apartmana çıktı. Yıldırım, ikinci katta dolaşırken bir anda dengesini kaybedip düştü. Gürültüye koşan mahalleli, yerde yatan Yıldırım’ı görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, yaralı Yıldırım'ı ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Yıldırım, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Ali Yıldırım’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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