Sokakta uzun namlulu silahla poz verip, husumetlilerini tehdit eden 12 şüpheli adliyede (2)

Gaziantep'te, uzun namlulu silahlarla sokakta poz verip, husumetlilerini tehdit eden ve kimlikleri belirlenerek yakalanan 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla tutuklandı.

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