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        Sokakta uzun namlulu silahla poz verip, husumetlilerini tehdit eden 12 şüpheli adliyede (2)

        12KİŞİ DE TUTUKLANDIGaziantep'te, uzun namlulu silahlarla sokakta poz verip, husumetlilerini tehdit eden ve kimlikleri belirlenerek yakalanan 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 21:02 Güncelleme: 01.10.2024 - 21:02
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        Sokakta uzun namlulu silahla poz verip, husumetlilerini tehdit eden 12 şüpheli adliyede (2)
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        12KİŞİ DE TUTUKLANDI

        Gaziantep'te, uzun namlulu silahlarla sokakta poz verip, husumetlilerini tehdit eden ve kimlikleri belirlenerek yakalanan 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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