Yol ortasında sopalı kavga: 6 yaralı

GAZİANTEP’te, yol ortasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde 8 Şubat Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu iki grup arasında, yol ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.