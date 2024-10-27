Motosikletin çarptığı Şerife, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Şerife Mercandağı (21), tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 10 Ekim günü Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede doktor asistanı olarak görev yapan Şerife Mercandağı, öğle yemeği yemek için dışarı çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Mercandağı’na, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Şerife Mercandağı ve motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Şerife Mercandağı, 17 gün sonra bugün yaşamını yitirdi.