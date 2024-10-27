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        Motosikletin çarptığı Şerife, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

        GAZİANTEP'te yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Şerife Mercandağı (21), tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:52 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:55
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        Motosikletin çarptığı Şerife, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        GAZİANTEP'te yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Şerife Mercandağı (21), tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, 10 Ekim günü Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede doktor asistanı olarak görev yapan Şerife Mercandağı, öğle yemeği yemek için dışarı çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Mercandağı’na, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Şerife Mercandağı ve motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Şerife Mercandağı, 17 gün sonra bugün yaşamını yitirdi.

        Şerife Mercandağı’nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Motosiklet sürücüsünün ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Bu arada kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Şerife Mercandağı’nın yürüdüğü sırada motosikletin çarpması sonucu savrulduğu görüldü.

        Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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