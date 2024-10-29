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        Gaziantep'te otel sahibine silahlı saldırıya ilişkin 4 gözaltı

        GAZİANTEP'te iş insanı Mehmet Pamuk'u sahibi olduğu otelin önünde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:55
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        Gaziantep'te otel sahibine silahlı saldırıya ilişkin 4 gözaltı
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        GAZİANTEP'te iş insanı Mehmet Pamuk'u sahibi olduğu otelin önünde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Karagöz Caddesi'nde meydana geldi. Eski Zafer Partisi İl Başkanı, iş insanı Mehmet Pamuk, kendisine ait olan otele girmek istediği sırada caddeden geçen motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayaklarından vurulan Pamuk, hastaneye kaldırılırken, polis görüntülerden belirledikleri motosikletteki 2 kişi ile onları azmettiren 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Gaziantep Valiliği, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş, tabanca ile ateş eden şüphelinin daha önce Pamuk City Otel'in yanında bulunan bir barda çalıştığı ve yakın zamanda işten ayrıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile olayın azmettiricisi olan bar sahibi ve işletmecisi olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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