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        Anız yakarken alevlerin arasında kalan çiftçi öldü

        GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, tarlasındaki anızı yakmak isterken alevlerin arasında kalan çiftçi Ali Altunbaş (75) yanarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 12:37 Güncelleme: 17.11.2024 - 12:40
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        Anız yakarken alevlerin arasında kalan çiftçi öldü
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        GAZİANTEP’in Yavuzeli ilçesinde, tarlasındaki anızı yakmak isterken alevlerin arasında kalan çiftçi Ali Altunbaş (75) yanarak yaşamını yitirdi.

        Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tireli Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Altunbaş, buğday ekip biçtiği tarlasındaki anızları ateşe verdi. Ancak bu sırada rüzgârın da etkisiyle yangın kontrolden çıkarak geniş alana yayıldı. Yangına müdahale etmek isteyen Altunbaş, alevlerin arasında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Ali Altunbaş'ın ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

        6 çocuk babası Ali Altunbaş’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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