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        Duvara çarpan otomobildeki Pınar, öldü

        GAZİANTEP'te duvara çarpan otomobildeki Pınar Günoğlu (25) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:35
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        Duvara çarpan otomobildeki Pınar, öldü
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        GAZİANTEP’te duvara çarpan otomobildeki Pınar Günoğlu (25) yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün gece saatlerinde Kuzeyşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüyle arka koltukta oturan Pınar Günoğlu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Pınar Günoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Nişanlı olduğu öğrenilen Pınar Günoğlu’nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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