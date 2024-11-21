Duvara çarpan otomobildeki Pınar, öldü

Nişanlı olduğu öğrenilen Pınar Günoğlu’nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Kuzeyşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüyle arka koltukta oturan Pınar Günoğlu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Pınar Günoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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