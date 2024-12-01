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        Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü E D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:10
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        Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü E D. (34) yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Değirmencik Mahallesi’nde meydana geldi. E.D.’nin kontrolünü yitirdiği 07 ACP 883 plakalı otomobil devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralı sürücü E.D, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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