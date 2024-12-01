Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Değirmencik Mahallesi’nde meydana geldi. E.D.’nin kontrolünü yitirdiği 07 ACP 883 plakalı otomobil devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralı sürücü E.D, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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