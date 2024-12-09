Gaziantep FK – Çaykur Rizespor maçının ardından

SÜPER Lig’in 15’inci haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, erken ve basit bir gol yediklerini ifade ederek, kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Palut,''Ligde son periyotta iyi gidiyorduk ve iyi bir ritimle buraya geldik. Bu maçtan da iyi bir sonuçla, iyi bir mücadeleyle ayrılma hedefiyle buradaydık. Maça olabilecek en kötü senaryolardan bir tanesiyle başladık. Zaten içeride coşkulu oynayan, iyi mücadele eden bir takıma çok basit bir korner golüyle 1-0 geriye düştük. Kornerde rakip oyuncuyu bomboş ön direkte bırakıp golü yedik. Bu demoralize etti bizi, ondan sonra toparlanmaya çalıştık. Gaziantep takımı oyunu daha çok kendi yarı sahasında kabul etti. Biz genelde oyuna hakim olurken özellikle ilk yarı ceza sahası girişimleri noktasında gerideydik. 2'inci yarıya baktığınız zaman biraz daha oyunu forse etmeye çalıştık. Üçüncü bölgede daha çok göründük ama net pozisyon sayımız son derece azdı. Maçın geneline baktığımızda kaybedecek kadar negatif bir oyunumuz yoktu. Bugünkü performansımız bizim buradan puanla dönmemize maalesef yetmedi. Gaziantep takımını kutluyorum. Bizim için kısa bir hafta olacak önümüzdeki hafta. Hemen yarın itibariyle çalışmaya başlayacağız. Evet üzgünüz. Ama bunu telafi etmemiz gerekiyor. Bir kırılma yaşamamamız gerekir. Onun için en ciddi şekilde cumartesi günkü maça hazırlanmaya devam edeceğiz'' dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ise, fizik gücü yüksek olan bir takıma karşı iyi mücadele ettiklerini ve kazandıklarını belirtti. İnan, yaşanan sakatlıklar ve olumsuzluklara rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, ’’Rizespor çok iyi bir takım. Son zamanlarda oldukça iyi oynayan ve fiziksel gücü yüksel bir takıma karşı oynadık. Bunu bildiğimiz için buna göre hazırlandık. Oyuncularım fiziksel olarak iyi mücadele ettiler. 2'nci golü de bulabilirdik ama olmadı. Çok iyi mücadele ettik ama benim adıma kafamdaki şeyi tam anlamıyla yansıtamamış olsak da gerçekten bizim gibi takımlarda bazı oyuncuların eksikliği sizin farklı stratejilere gitmenizi etkiliyor. Önemli oyuncularımız aramızda yoktu. Maç günü Maxim'in rahatsızlığı kalecimizin ve Sorescu'nun rahatsızlanması, birçok olumsuzluk yaşanmasına rağmen onların yerine oynayan oyuncularımızın doğru oyunu oynaması ve maçı kazanmış olmak beni mutlu etti'' dedi.