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        Suriyelierin kutlamaları, Halep Kalesi çevresi ve kent meydanında yoğunlaştı

        SURİYE'de birçok kentin muhalif grupların eline geçmesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından başlayan kutlamalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 21:44 Güncelleme: 10.12.2024 - 21:50
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        Suriyelierin kutlamaları, Halep Kalesi çevresi ve kent meydanında yoğunlaştı
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        SURİYE’de birçok kentin muhalif grupların eline geçmesi ve Beşar Esad’ın ülkeyi terk etmesinin ardından başlayan kutlamalar sürüyor. Suriye’nin başkent Şam’dan sonra ikinci büyük şehri olan Halep’te binlerce kişi, kentin simgesi olan Halep Kalesi ve kent meydanında Baas rejiminin sona ermesini kutluyor. Demirören Haber Ajansı

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