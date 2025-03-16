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        Borç tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü

        GAZİANTEP'te Mehmet Bulut (17), borç yüzünden tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:45
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        Borç tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü
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        GAZİANTEP’te Mehmet Bulut (17), borç yüzünden tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, dün gece saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Bulut ile arkadaşı A.D arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada A.D. yanındaki bıçak ile Mehmet Bulut’u yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Bulut, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bulut, sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        Mehmet Bulut’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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