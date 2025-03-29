Depremzedeler, arife gününde mezarlıklar doldurdu
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıkta, Ramazan Bayramı arifesinde yoğunluk yaşandı.
GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıkta, Ramazan Bayramı arifesinde yoğunluk yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin vurduğu İslahiye’de yaşamını yitirenlerin yakınları, Ramazan Bayramı’nın arifesinde İslahiye Asri Mezarlığı’nda depremzedeler için oluşturulan mezarlığa gitti. Depremzedeler, yakınlarının mezarını temizleyip, çiçek dikerek, su döküp dua etti. Gözyaşı döken depremzedeler, sevdiklerinin mezar taşlarını okşayarak fotoğraflarını öptü. Ziyaretçilerden Ramazan Altıntaş, “Allah bir daha yaşatmasın, bu 5’inci bayram ama acıları ilk günkü gibi taze, Allah mekanlarını cennet eylesin" dedi.
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