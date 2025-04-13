Gaziantep FK - Hatayspor: 2-1
STAT: Gaziantep Büyükşehir HAKEMLER: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan (Dk.
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan (Dk. 46 Dioudis) - Semih Güler, Viana, Husic (Dk. 46 Emre Taşdemir), Ogün Özçiçek, Sorescu, N’Diaye, Boateng, Maxim (Dk.82 Furkan Soyalp, Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk. 71 Daubin), Okereke (Dk.90+1 Ertuğrul Ersoy)
HATAYSPOR: Bekaj - Recep Burak Yılmaz (Dk. 71 Kamil Ahmet Çörekçi), Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 82 Cengiz Demir), Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Bambgoye (Dk. 76 Fernandes), Strandberg, Boutobba, Aboubakar (Dk. 83 Okoronkwo)
GOLLER: Dk. 45+2 Okereke, Dk. 59 Halil İbrahim Dervişoğlu (Gaziantep FK) - Dk. 38 Aboubakar (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Husic (Gaziantep FK) - Cemali Sertel, Recep Burak Yılmaz, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Hatayspor)
Süper Ligin 31’inci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.
3’üncü dakikada Bambgoye’nin ceza alanı dışında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Aboubakar’ın frikiğini kaleci Mustafa Burak Bozan, çeldi.
5’inci dakikada ani gelişen atakta Aboubakar’ın ceza alanı içerisinde pasıyla buluşan Abdülkadir Parmak’ın plase vuruşu yandan auta çıktı.
6’ncı dakikada Gaziantep FK atağında topla buluşan Ogün Özçiçek, rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruş direkten döndü.
15’inci dakikada Ogün Özçiçek’in pasıyla ceza alanında buluşan Boateng’in vuruşu yandan auta çıktı.
21’inci dakikada Sorescu’nun ceza alanına ortasına iyi yükselen Boateng’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
22’nci dakikada Bambgoye’nin pasıyla ceza alanında buluşan Boutubba’nın vuruşunu kaleci Mustafa Burak Bozan iki hamlede önledi.
38’inci dakikada konuk Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam’ın ceza alanına ortasına iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.
45+2’nci dakikada Gaziantep FK eşitliği yakaladı. Halil Dervişoğlu’nun pasıyla ceza alanında buluşan Okereke’nin çaprazdan vuruşu ağlara gitti: 1-1.
58’inci dakikada Maxim’in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Semih Güler’in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
59’uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Okereke’nin pasıyla ceza alanında buluşan Halil Dervişoğlu, plase vuruşla topa filelere yolladı: 2-1.
62’nci dakikada Boutobba, rakiplerini çalımlayarak ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Dioudis kornere çeldi.
Karşılaşma, başka gol olmadı ve Gaziantep FK sahasında Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.
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