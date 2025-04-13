Gaziantep FK - Hatayspor: 2-1

Karşılaşma, başka gol olmadı ve Gaziantep FK sahasında Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.

Süper Ligin 31’inci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.

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