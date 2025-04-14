Gaziantep'te TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve oğlu öldü; kaza kamerada

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Polat (29) ile annesi Hüsne Evren Polat (57) yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen T.G. (52) yönetimindeki 31 ADP 06 plakalı TIR, karşı yönde gelen Mustafa Polat idaresindeki 34 KT 8311 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücü Mustafa Polat ile yanındaki annesi Hüsne Evren Polat yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü ve annesi ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Mustafa Polat ile annesi Hüsne Evren Polat, doktorların tüm çabasına kurtarılamadı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası TIR şoförü T.G. gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.