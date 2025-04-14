Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve oğlu öldü; kaza kamerada

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Polat (29) ile annesi Hüsne Evren Polat (57) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve oğlu öldü; kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Polat (29) ile annesi Hüsne Evren Polat (57) yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen T.G. (52) yönetimindeki 31 ADP 06 plakalı TIR, karşı yönde gelen Mustafa Polat idaresindeki 34 KT 8311 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücü Mustafa Polat ile yanındaki annesi Hüsne Evren Polat yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü ve annesi ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Mustafa Polat ile annesi Hüsne Evren Polat, doktorların tüm çabasına kurtarılamadı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası TIR şoförü T.G. gözaltına alındı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Denizli'de tutuklandı
        Denizli'de tutuklandı
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!
        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Lemina 'ortaya' ilaç oldu!
        Lemina 'ortaya' ilaç oldu!

        Benzer Haberler

        Arabanlı öğrenci, Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edece...
        Arabanlı öğrenci, Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edece...
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te 1. Barak Türkmenleri Toy ve Şenlikleri düzenlendi
        Gaziantep'te 1. Barak Türkmenleri Toy ve Şenlikleri düzenlendi
        Nizip Belediyesi'nden çiftçilere ücretsiz analiz hizmeti
        Nizip Belediyesi'nden çiftçilere ücretsiz analiz hizmeti
        Gaziantep'te "Turizm Ekonomisi Geliştirme ve Yol Haritası 2030 Arama Konfer...
        Gaziantep'te "Turizm Ekonomisi Geliştirme ve Yol Haritası 2030 Arama Konfer...
        Gaziantep FK evinde farklı, deplasmanda farklı
        Gaziantep FK evinde farklı, deplasmanda farklı