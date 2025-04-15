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        Kazada ölen anne ile oğlu yan yana toprağa verildi

        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Mustafa Polat (29) ile annesi Hüsne Evren Polat (57) yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:20
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        Kazada ölen anne ile oğlu yan yana toprağa verildi
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        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Mustafa Polat (29) ile annesi Hüsne Evren Polat (57) yan yana toprağa verildi.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen T.G. (52) yönetimindeki 31 ADP 06 plakalı TIR ile karşı yönde gelen Mustafa Polat idaresindeki 34 KT 8311 plakalı otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Polat ve yanındaki annesi Hüsne Evren Polat yaşamını yitirdi. Mustafa Polat ile annesi Hüsne Evren Polat için İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve çok sayıda kişi katıldı. İlçe Müftüsü Mustafa Demir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından cenazeler, İslahiye Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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