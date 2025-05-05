Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:11 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yandı.

        Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 24'üncü kilometresinde öğle saatlerinde hareket halindeki Zeyyat B. (41) yönetimindeki 01 SV 365 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Motor bölümünden yükselen alevleri gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı
        Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı
        İslahiye'de lise öğrencileri arkeolojik parkta çevre temizliği yaptı
        İslahiye'de lise öğrencileri arkeolojik parkta çevre temizliği yaptı
        Depremde ailelerini kaybetmişlerdi, tanışıp evlendiler
        Depremde ailelerini kaybetmişlerdi, tanışıp evlendiler
        İslahiye'de depremzede iki öğretmen evlendi
        İslahiye'de depremzede iki öğretmen evlendi
        Gaziantep'te öğrenciler güneşi teleskopla gözlemledi
        Gaziantep'te öğrenciler güneşi teleskopla gözlemledi
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bahar bereketi yaşanıyor
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bahar bereketi yaşanıyor