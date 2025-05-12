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        Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 yaralı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Süleyman Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:33 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:40
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        Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 yaralı
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Süleyman Y. (37) yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Yeni Mahallesi’nde meydana geldi. Alışverişten evine dönmek için hareket halindeki Süleyman Y. yönetimindeki 31 AJH 02 plakalı motosiklet ile A.T.A. (47) yönetimindeki 06 RCE 03 plakalı otomobil, Hatay Bulvarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin üzerinde yola savrulan Süleyman Y. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü A.T.A.’nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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