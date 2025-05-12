Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 yaralı

Kaza, öğleden sonra Yeni Mahallesi’nde meydana geldi. Alışverişten evine dönmek için hareket halindeki Süleyman Y. yönetimindeki 31 AJH 02 plakalı motosiklet ile A.T.A. (47) yönetimindeki 06 RCE 03 plakalı otomobil, Hatay Bulvarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin üzerinde yola savrulan Süleyman Y. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü A.T.A.’nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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