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        Veteriner hekim sokak hayvanlarını tedavisini yapıp sahiplendiriyor

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, veteriner hekim Yusuf Yıldızgil, iki yıldır, tedavilerini ve bakımlarını yaptığı sokak hayvanlarını yeni yuvalarına kavuşturuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:12 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:15
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        Veteriner hekim sokak hayvanlarını tedavisini yapıp sahiplendiriyor
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, veteriner hekim Yusuf Yıldızgil, iki yıldır, tedavilerini ve bakımlarını yaptığı sokak hayvanlarını yeni yuvalarına kavuşturuyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde kliniği yıkılan veteriner hekim Yusuf Yıldızgil, depremden sonra babasına ait iki katlı evi kliniğe çevirdi. Veteriner Yıldızgil, vatandaşlar tarafından yaralı, hasta ve sahipsiz olduğu için kendisine getirilen hayvanların bakım ve tedavisini yaparak yeni yuvalarına kavuşturuyor.

        Son 2 yılda yaklaşık 750 sokak hayvanını bakım ve tedavisini yaparak sahiplendiren Yıldızgil, son olarak sokakta yaralı bulunan ve tedavisinden sonra bakımını üstlendiği 'Pamuk' ismini verdiği kediyi sahiplendirdi. Pamuk'u sahiplenen depremzede Filiz Öztürk, "Kedinin, evimize ve yeni yaşamıma renk katacağına, sağlığıma iyi geleceğini düşünüyorum" dedi.

        Veteriner Yıldızgil, "Deprem sonrasında sokakta kalan hayvanlarımızın burada tedavilerinin yanında tüm aşılarını da yaparak hayvan severlerle buluşturarak sahiplendiriyoruz. Yardıma muhtaç tüm hayvanların gönüllü olarak tedavi ve bakımını yapıp, sağlığına kavuştuktan sonra sahiplendiriyoruz. Sahiplendirirken oluşturduğumuz kayıt sistemiyle de takiplerini yapıyoruz. Depremin ardından 2 yıllık sürekle 750 hayvanı sahiplendirdiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

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