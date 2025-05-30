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        8 ev ve iş yerine ateş açıp kundaklayan 8 şüpheli tutuklandı

        GAZİANTEP'te, 8 ev, iş yeri ve aracı kurşunlayıp kundakladıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:25 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:30
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        8 ev ve iş yerine ateş açıp kundaklayan 8 şüpheli tutuklandı
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        GAZİANTEP'te, 8 ev, iş yeri ve aracı kurşunlayıp kundakladıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 8 ev, iş yeri ve aracı kurşunlayıp kundaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları ve olay yerleri yakınlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarından, kurşunlama ve kundaklama şüphelileri tespit edildi. Ekipler, kimliği belirlenen 8 şüphelinin adreslerine Özel Harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde; 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek ve 20 fişek ele geçirilirken, 8 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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