8 ev ve iş yerine ateş açıp kundaklayan 8 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP'te, 8 ev, iş yeri ve aracı kurşunlayıp kundakladıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
GAZİANTEP'te, 8 ev, iş yeri ve aracı kurşunlayıp kundakladıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 8 ev, iş yeri ve aracı kurşunlayıp kundaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları ve olay yerleri yakınlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarından, kurşunlama ve kundaklama şüphelileri tespit edildi. Ekipler, kimliği belirlenen 8 şüphelinin adreslerine Özel Harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde; 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek ve 20 fişek ele geçirilirken, 8 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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