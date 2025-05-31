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        Gaziantep'te boğulmuş halde bulunan Asiye'yi annesi öldürmüş

        GAZİANTEP'inOğuzeli ilçesinde evinde boğularak öldürülmüş halde bulunan Asiye Baytap'ı (25) annesi Tülay S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 13:35 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:40
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        Gaziantep'te boğulmuş halde bulunan Asiye'yi annesi öldürmüş
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        GAZİANTEP'inOğuzeli ilçesinde evinde boğularak öldürülmüş halde bulunan Asiye Baytap'ı (25) annesi Tülay S.'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Tülay S., Asiye'nin babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S ile S.S. de gözaltına alındı.

        Olay, dün ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ile boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Asiye Baytap'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

        Asayiş Büro Amirliği Cinayet Büro ekipleri, Asiye Baytap'ın annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S ile S.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tülay S.'nin sorgu sırasında suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Tülay S., evde tartışma çıktığını ve tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürdüğünü söyledi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Asiye Baytap'ın çocuklarının da koruma altına alındığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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