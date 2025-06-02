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        Gaziantep'te 5 kişinin öldüğü kaza kamerada

        GAZİANTEP'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 10:07 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:10
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        Gaziantep'te 5 kişinin öldüğü kaza kamerada
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        GAZİANTEP'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde, Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şerit değiştirerek karşı yönden gelen Ahmet Kestanlıoğlu'nun kullandığı 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Yunus Emre Kuvrağ ile İsmail Volkan Deler ve hafif ticari araç sürücünün eşi Gülistan Kestanlııoğlu ile çocukları Atlas Mete (1) ve Eylül (6) yaşamlarını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı 2 kişinin tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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