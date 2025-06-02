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        Gaziantep'te 5 kişinin öldüğü kaza kamerada (2)

        CENAZELERYAKINLARINA TESLİM EDİLDİGaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Emre Kuvrağ, İsmail Volkan Deler, Gülistan Kestanlııoğlu ile çocukları Atlas Mete ve Eylül Kestanlıoğlu'nun cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:13 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:15
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        Gaziantep'te 5 kişinin öldüğü kaza kamerada (2)
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        CENAZELERYAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Emre Kuvrağ, İsmail Volkan Deler, Gülistan Kestanlııoğlu ile çocukları Atlas Mete ve Eylül Kestanlıoğlu'nun cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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