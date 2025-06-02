Gaziantep'te 5 kişinin öldüğü kaza kamerada (2) CENAZELERYAKINLARINA TESLİM EDİLDİGaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Emre Kuvrağ, İsmail Volkan Deler, Gülistan Kestanlııoğlu ile çocukları Atlas Mete ve Eylül Kestanlıoğlu'nun cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.06.2025 - 13:13 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:15 facebook

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