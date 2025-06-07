Gaziantep'te kapısı kilitli odada ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri teslim edildi

GAZİANTEP’te, evde kapısı kilitli odada ölü bulunan Seçil Kaymakçı (27) ile kızı Nilvara Kaymakçı’nın (3), cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Anne ile kızının ilk belirlemelere göre odadaki beşiğin yanması sonucu sızan gazdan zehirlendikleri tespit edildi.

Olay, dün gece saatlerinde 75’inci Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir eşinden ayrı olduğu öğrenilen Seçil Kaymakçı ile kızı Nilvara’ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan odaya girdiklerinde anne ve kızının cansız bedenleri ile karşılaştı. Seçil Kaymakçı ve kızı Nilvara Kaymakçı’nın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerini ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Anne ile kızının ilk belirlemelere göre odadaki beşiğin yanması sonucu sızan karbonmonoksit gazından yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.