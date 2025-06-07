Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kapısı kilitli odada ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri teslim edildi

        GAZİANTEP'te, evde kapısı kilitli odada ölü bulunan Seçil Kaymakçı (27) ile kızı Nilvara Kaymakçı'nın (3), cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 12:24 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kapısı kilitli odada ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri teslim edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GAZİANTEP’te, evde kapısı kilitli odada ölü bulunan Seçil Kaymakçı (27) ile kızı Nilvara Kaymakçı’nın (3), cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Anne ile kızının ilk belirlemelere göre odadaki beşiğin yanması sonucu sızan gazdan zehirlendikleri tespit edildi.

        Olay, dün gece saatlerinde 75’inci Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir eşinden ayrı olduğu öğrenilen Seçil Kaymakçı ile kızı Nilvara’ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan odaya girdiklerinde anne ve kızının cansız bedenleri ile karşılaştı. Seçil Kaymakçı ve kızı Nilvara Kaymakçı’nın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerini ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Anne ile kızının ilk belirlemelere göre odadaki beşiğin yanması sonucu sızan karbonmonoksit gazından yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Gözden kayboldu... Feryatlar yükseldi!
        Gözden kayboldu... Feryatlar yükseldi!
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Eski çalışanını sokakta satırla kovaladı!
        Eski çalışanını sokakta satırla kovaladı!
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep FK, Süper Lig'de evinde en az gol yiyen takım oldu
        Gaziantep FK, Süper Lig'de evinde en az gol yiyen takım oldu
        Gaziantep'te anne ve 3 yaşındaki kızı evde ölü bulundu
        Gaziantep'te anne ve 3 yaşındaki kızı evde ölü bulundu
        Gaziantep'te anne ve kızı kilitli oldukları odada ölü bulundu
        Gaziantep'te anne ve kızı kilitli oldukları odada ölü bulundu
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı hareketliliği
        Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı hareketliliği