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        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

        HASAN Kalyoncu Üniversitesi 2025 Mezuniyet Töreni, üniversitenin 3 bin kişilik Gösteri ve Sanat Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:41 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:45
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        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
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        HASAN Kalyoncu Üniversitesi 2025 Mezuniyet Töreni, üniversitenin 3 bin kişilik Gösteri ve Sanat Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kurucu vakfı olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Cemal Kalyoncu, önceki dönem bakanlardan Lütfi Elvan ve Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve il protokolünden isimler, aileler ve öğrenciler katıldı.

        Törende bin 657 öğrencinin mezuniyet heyecanını yaşadı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gaziantep'te faaliyet gösteren Hasan Kalyoncu Üniversitesi başta olmak üzere tüm yükseköğretim kurumlarımız, bu noktada stratejik bir rol üstlenmektedir. Sadece akademik bilgi üretmekle kalmayan, aynı zamanda bölge sanayisinin ihtiyaçlarını gözeten, iş dünyasıyla entegre programlar geliştiren bir yapıya sahiptir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bu doğrultuda meslek yüksekokulu programlarını güçlendirmesi ve uygulamalı eğitime verdiği önem, bu sürece değerli katkılar sağlamaktadır. Üniversitenin bünyesinde yer alan teknopark, teknoloji transfer ofisi, girişimcilik ve prototipleme merkezleri; fikirleri ürüne, hayalleri projeye dönüştüren bir altyapı sunmakta ve öğrencilerine henüz mezun olmadan üretim döngüsünün aktif bir parçası olma imkânı sunmaktadır. Güneş enerjisi yatırımlarından dijital dönüşüm uygulamalarına, akademik yayın performansından çevresel sorumluluk projelerine kadar birçok alanda Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğuna somut katkılar sunmaktadır. Üniversite, Mühendislik-Mimarlık, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Eğitim, Hukuk, Sağlık Bilimleri, İletişim, Havacılık ve Uzay Bilimleri ile Turizm Fakülteleri aracılığıyla çok disiplinli bir eğitim yaklaşımını başarıyla sürdürmektedir. Bu hafta açıklanan TÜBİTAK'ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin vakıf üniversiteleri arasında ilk 8'de yer alma başarısından dolayı üniversitemizi gönülden kutluyorum. Bu başarı girişimcilik kültürünün üniversitede ne derece güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. URAP Türkiye sıralamasında bir yılda 7 basamak birden yükselmesi, bilimsel üretim kapasitesinin artışını yansıtan bir diğer önemli gelişmedir. Ancak burada asıl altını çizmemiz gereken husus, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin fikri ürünü değere dönüştürme kabiliyetidir. Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre 10 patent ticarileştirme sözleşmesiyle 'Patent Ticarileştirme Şampiyonu' ünvanına ulaşarak, vakıf üniversiteleri arasında Türkiye ikincisi olması; bilimsel bilginin ekonomik karşılığa dönüşmesinin en somut örneklerinden biridir. Bu başarı, sadece üniversite adına değil, ülkemizin kalkınma modeli açısından da örnek niteliğindedir" dedi.

        Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Cemal Kalyoncu, törende yaptığı konuşmada; eğitime verdikleri önemi vurgulayarak gelecek nesillere inanan, ülkesine ve milletine sevdalı bir aile olduklarını ifade etti. Kalyoncu, “Her daim 'insanı' odağımıza alarak, 'Güçlü Türkiye' hayaliyle ülkemize hizmet etme gayretinde olduk. Rahmetli ağabeyim Hasan Kalyoncu insana ve bir milletin geleceğine yapılan en önemli yatırımın eğitim olduğuna inanıyordu. Bu vizyonla; tam 45 yıl önce Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurduk. Bugüne kadar 30 bin öğrencimize eğitim bursu verdik; öğrenci yurdu, kreş ve anaokulu açtık. Vakfımızın ilk projesi 1998 yılında kurduğumuz Erdem Koleji oldu. Vakfımızın ikinci projesi, hizmetlerini taçlandıracak bir üniversite kurmaktı. Böylece 2008 yılında Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni kurduk. Ne mutlu ki şu ana kadar ülkesine hizmet etmeye sevdalı 20 bine yakın mezun verdik. 17 yıla büyük başarılar sığdırdık. Öğrenci memnuniyeti, doluluk oranı, mezun istihdamı ve bursluluk oranlarında ilk 10'a giren bir üniversitemiz var" diyerek bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Törende mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kalyoncu “Güçlü devletler güçlü milletlerle var olurlar. Güçlü milletler ise bilgi ve hikmet sahibi kişilerle ayakta kalırlar. Emek vermeden, mücadele etmeden, ter dökmeden istiklal ve istikbal mücadelesi kazanılamaz. İnsanlığın gelişmesine ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için kendinize büyük hedefler koyun. Bu hedeflere ulaşmak için çok çalışın, kendinizi sürekli geliştirin. Hiçbir zaman değerlerinizden vazgeçmeyin, zorluklarla karşılaştığınızda asla pes etmeyin. Her daim güzel ahlâk sahibi olun, adaletli olun. Bu yolculukta hayatın ve ailenizin değerini bilin. Bizler her daim sizlerin yanınızda olacağız. Hayatın her alanda ortaya koyacağınız katkılarla insanlığın yolunu aydınlatacağınıza, "Büyük ve Güçlü Türkiyeö vizyonuna ve değerlerimize sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi daha ileriye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

        Kalyoncu; ülkesine, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı vatan evlatlarını özveriyle yetiştiren tüm velilere teşekkür ederek; odağında insani değerler olan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirdikleri için Hasan Kalyoncu Üniversitesi mensubu akademisyenlerle de gurur duyduğunu ifade etti.

        BİN 657 ÖĞRENCİ KEP ATTI

        Konuşmaların ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin 2024 - 2025 öğretim yılını dereceyle tamamlayan üniversite birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne başarı belgeleri ve ödülleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Cemal Kalyoncu tarafından takdim edildi.

        Her fakülte ve bölümde ilk üçe giren öğrenciler sahneye davet edilerek diplomalarını aldı. Tören sonunda toplam bin 657 öğrenci, mezuniyet coşkusunu aileleriyle birlikte yaşayarak keplerini gururla gökyüzüne fırlattı.

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