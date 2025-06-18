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        Gaziantep'te otomobil ile 2 servis minibüsü çarpıştı; 10 yaralı

        GAZİANTEP'te, otomobil ile fabrika işçilerinin taşındığı 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 20:10 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:15
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        Gaziantep'te otomobil ile 2 servis minibüsü çarpıştı; 10 yaralı
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        GAZİANTEP'te, otomobil ile fabrika işçilerinin taşındığı 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BAJ 766 plakalı otomobil, karşı şeride geçti. Şerit değiştiren otomobile bu sırada seyir halinde olan 27 S 9471 plakalı servis minibüsü çarptı. 27 ATC 940 plakalı servis minibüsü de araçlara çarptı. Zincirleme kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı 10 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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