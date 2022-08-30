Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Karapınar Gölü ve çevresinde inceleme yaptı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karapınar Gölü ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Şahin, Yavuzeli ilçesindeki Karapınar Gölü ve çevresinde yapılacak rekreasyon çalışması, su yönetimi ve tarımsal sulama projesi için bölgede inceleme yaptı.

Şahin, gölde su kaynaklarının doğru kullanımı ve buharlaşmayla su kaybının önlenmesi için kapalı sulama kanalı sisteminin uygulanacağını belirterek, yapılan tesisleşmeyle damla sulama sisteminin de çiftçiler tarafından kullanılabileceğini ifade etti.

İlçenin en büyük geçim kaynağının tarım olduğunu ve çiftçilere ata tohumu ve fidan dağıtımı yapacaklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Yapılan çalışmalar ve açılan yollarla Yavuzeli, merkeze en yakın ilçemiz ve çok hızlı büyüyor. Bu büyümeyi sağlıklı bir şekilde yapmamız gerek. Rumkale'ye giden yol buradan geçiyor. İlçemizin en önemli geçim kaynağı tarım. Bir taraftan çiftçimizin sulama ihtiyacı varken bir taraftan da Yavuzeli'nin içme suyu ihtiyacı var. Su yönetimi altın yönetimi kadar önemli. Bizim burayı doğru yönetmemiz lazım. İçme ve sulama için açılan sondaj kuyuları var. Bunun iyi yönetilebilmesi için Valilimizle bir toplantı yaptık. Kaymakamımız ve Yavuzeli Belediye Başkanımız DSİ'nin son verilerini ve raporlarını alacak."

Şahin'e incelemelerinde Yavuzeli Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın ile Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu eşlik etti.



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