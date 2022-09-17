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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

AA

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen 4. Uluslararası Gastronomi Festivali üçüncü gününde etkinliklerle devam etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde bu yıl "Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik" temasıyla gerçekleştirilen festivalde çeşitli yemek yarışmaları, paneller, söyleşiler ve workshop etkinlikleri yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de festival heyecanına ortak olarak parktaki stantları gezdi.

Katılımcılarla hatıra fotoğrafları çektiren, stantlar hakkında bilgi alan Şahin, burada ayrıca Gaziantep'in el sanatlarıyla üretilen ürünleri inceledi, tasarımcılarıyla sohbet etti.

Festival kapsamında 7 Catering Sahibi ve Köşe Yazarı Ebru Erberdi, Günaydın Et Restoranları Kurucu Ortağı ve Şefi Cüneyt Asan ile "Ete Dair Her Şey", Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak da "Sürdürülebilir Yaşam için Sürdürülebilir Beslenme" konusunda söyleşiye katıldı.

Öte yandan Yaşar, Özyeğin, Bolu Abant İzzet Baysal, Akdeniz ve Gaziantep Üniversitelerinin gastronomi bölümleri Gaziantep yemeklerine yer verdikleri menüleriyle rekabet etti.

Festival yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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